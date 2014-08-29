芝加哥期市：美国小麦期货微升，本月料涨近4%为4月以来首度月线上扬

11月大豆期货 本月下跌近5%，为连续第四个月下跌。
乌克兰总统周四表示，俄罗斯军队已经进入乌国境内，对占领一沿海重镇的亲俄叛军提供支持，使得已持续五个月的内战骤然升级。
农业顾问公司UkrAgroConsult周四表示，8月乌克兰谷物出口维持在高水平，自8月1日至26日谷物出口总量为217万吨，包括119万吨小麦。
分析师表示，西欧小麦收割接近完成，但因持续降雨而有品质疑虑。
布宜诺斯艾利斯谷物交易所在周四公布的一周作物进展报告中表示，阿根廷作物带近日降下大雨，使得小麦作物出现农损的风险上升。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 572.25 0.50 +0.09% +1.78% 552.64 --
CBOT玉米 367.50 -1.75 -0.47% +0.68% 369.66 50
CBOT大豆 1030.50 1.75 +0.17% +0.66% 1061.43 29
CBOT稻米 $12.82 $0.00 +0.00% +0.47% $12.96 37
美国原油 $94.52 -$0.03 -0.03% +0.68% $97.78 39
汇率
欧元/美元 $1.318 $0.000 -0.01% -0.08%
美元/澳元 0.935 0.000 -0.02% +0.14%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李春喜/戴素萍 审校 张若琪)