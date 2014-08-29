芝加哥期市：美国小麦期货微升，本月料涨近4%为4月以来首度月线上扬

《汇市简讯》美元/加元跳涨，因美国宣布对加国软木材新征反补贴税

2349GMT * 美元/加元上涨0.38%至12月29日来最高，因美国将向进口的加拿大软木材新征反补贴税 * 目前升破3月高点1.3550，接着上看11/12月高点1.3589-98 * 美商务部长罗斯表示，对加拿大软木材课征的平均税率为20% * 罗斯表示加拿大已对美国乳制品采取报复性措施 * 美元/墨西哥披索亦上涨0.61%，特朗普政府对北美自由贸易协定(NAFTA)语调强硬 * 这两个货币对在亚洲交投异常热络，尤其是本日澳洲/新西兰均休市。图表： http://reut.rs/2oEQtyU (完) (编译 陈宗琦；审校 白云)