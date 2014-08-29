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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 14:22 BJT

台湾股市：小幅收低，下周估平盘整理消化卖压

路透台北8月29日 - 台湾股市周五小幅收跌，表现不如多数区域股市。分析师指出，今日MSCI台股权重调整盘后生效，引发部分被动式基金调节权重个股，但市场持坚气氛没有破坏；预估下周仍将在平盘附近消化高档卖压，中秋节(9月8日)过后有机会再行走高。

台湾加权股价指数 收低0.44%至9,436.27点；今日成交初值 萎缩至888.23亿台币，上交易日修正后为1,022.88亿。台股周线扬升约0.6%。

日盛投顾分析师钟国忠指出，虽然大盘受MSCI权重调整受挫，但代表小型股的柜买指数 今日收高0.56%，显示盘面信心仍然充足，只是在9,400点至前高9,593点间的压力需反复消化，9月预估仍能延续当前的偏多架构。

“中秋节就变盘对执政党的压力太大，9月还有包括苹果 新机等题材可以发酵。”他说。

虽然今日大盘成交量能偏低，但他认为资金动能仍在，热钱的表现活泼，不需过份担心。日盛投顾预估下周大盘指数将在9,370-9,538点间来回。

今日各类股几全面趋跌，电子类股 收低0.21%，仍优于大盘。

本地时间14:15时，亚洲区股市除上海股市外全面走低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走低0.14%，台股跌幅最深，沪综指 则走高0.47%。(完)
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