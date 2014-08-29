台湾股市：小幅收低，下周估平盘整理消化卖压

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北8月29日 - 台湾股市周五小幅收跌，表现不如多数区域股市。分析师指出，今日MSCI台股权重调整盘后生效，引发部分被动式基金调节权重个股，但市场持坚气氛没有破坏；预估下周仍将在平盘附近消化高档卖压，中秋节(9月8日)过后有机会再行走高。
台湾加权股价指数 收低0.44%至9,436.27点；今日成交初值 萎缩至888.23亿台币，上交易日修正后为1,022.88亿。台股周线扬升约0.6%。
日盛投顾分析师钟国忠指出，虽然大盘受MSCI权重调整受挫，但代表小型股的柜买指数 今日收高0.56%，显示盘面信心仍然充足，只是在9,400点至前高9,593点间的压力需反复消化，9月预估仍能延续当前的偏多架构。
“中秋节就变盘对执政党的压力太大，9月还有包括苹果 新机等题材可以发酵。”他说。
虽然今日大盘成交量能偏低，但他认为资金动能仍在，热钱的表现活泼，不需过份担心。日盛投顾预估下周大盘指数将在9,370-9,538点间来回。
今日各类股几全面趋跌，电子类股 收低0.21%，仍优于大盘。
本地时间14:15时，亚洲区股市除上海股市外全面走低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走低0.14%，台股跌幅最深，沪综指 则走高0.47%。(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。