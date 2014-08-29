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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 16:53 BJT

台湾汇市：台币收盘大致持平，下周料陷区间整理

* 外资汇入力道渐缓
    * 9月初料交投重回清淡
    * 下周实质交易估在29.850-29.950

    路透台北8月29日 - 台币兑美元  周五微幅收低，结束连续两天上涨。
国际美元重拾升势，加上台股表现不佳，令市场不愿冒险追价。交易商预估下周股汇或双双
陷入整理，以盘待变。
    
    汇银人士指出，外资的汇入力道已明显减弱，今日因是月底最后一个交易日，仍有少量
出口商进场抛补，勉强支撑台币维持当前水位。不过随着下周时序进入9月初，少了出口商
的美元卖盘，交易员预估交投将重回清淡，若台股表现乏善可陈，也难带动台币走出方向。
    
    〞关键还是在外资，但是欧洲的宽松政策还没出来，没有必要在这时候还加码。〞一位
本地银行交易人士说。
    
    台币周线走高5分，约当升值0.17%。
        
    交易员指出，这波外资汇入带动台币升值，偏多看待股汇的格局虽然没有破坏，但力道
已经减缓，若外资仍持续小量汇入，仍有机会让台币缓升，但空间不大，29.850的整数位置
是否触及仍有变数。
    
    此外，他们也认为，韩国与台湾的处境类似，若热钱持续青睐台韩，开盘时间较台湾稍
早的韩元 仍是台币走势的指标。但从韩元今日也陷胶着来看，交易员对韩元下周
能否续升亦保守看待。
    
    台币今日主要交易区间在29.877-29.907，上日交易区间在29.883-29.905。交易员并预
估下周台币主要交投区间在29.850-29.950。
    
    台湾股市 周五小幅收跌，表现不如多数区域股市；但证券交易所资料显示，外
资及陆资仍在台股买超44.88亿台币，连续11个交易日买超共计575.61亿台币。[TW-STX-LZT
]
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度
较上日尾盘略略缩减；一个月远汇报价 尾盘在29.833/29.853左右，上日纽约
盘收在29.835。
    
    尽管乌克兰情势转为紧张，菲律宾披索仍领涨新兴亚币。多数亚币8月份录得涨幅，因
欧洲可能的宽松政策助长资金流入的预期。 
    
    下周全球主要经济数据和事件为：
    9/1(一)：中国8月官方制造业PMI、汇丰制造业PMI终值、韩国8月HSBC/Markit制造业PM
I、贸易收支、日本8月制造业PMI、德国第二季GDP、法国、德国、欧元区制造业PMI、英国7
月消费者信贷、8月制造业PMI、2014年布莱德战略论坛(至9月2日)；
    9/2(二)：日本7月加班工资、欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8
月制造业指数、7月建筑支出；
    9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服
务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单
、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议、
英国央行货币政策委员会会议、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美
联储公布经济褐皮书；
    9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二
季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业
PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁
梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话；
    9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生産、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业
数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生産率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央
行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币一个月期         -0.040/-0.030       -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期         -0.180/-0.160       -0.190/-0.170
 (完)
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