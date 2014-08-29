台湾汇市：台币收盘大致持平，下周料陷区间整理

* 外资汇入力道渐缓 * 9月初料交投重回清淡 * 下周实质交易估在29.850-29.950 路透台北8月29日 - 台币兑美元 周五微幅收低，结束连续两天上涨。 国际美元重拾升势，加上台股表现不佳，令市场不愿冒险追价。交易商预估下周股汇或双双 陷入整理，以盘待变。 汇银人士指出，外资的汇入力道已明显减弱，今日因是月底最后一个交易日，仍有少量 出口商进场抛补，勉强支撑台币维持当前水位。不过随着下周时序进入9月初，少了出口商 的美元卖盘，交易员预估交投将重回清淡，若台股表现乏善可陈，也难带动台币走出方向。 〞关键还是在外资，但是欧洲的宽松政策还没出来，没有必要在这时候还加码。〞一位 本地银行交易人士说。 台币周线走高5分，约当升值0.17%。 交易员指出，这波外资汇入带动台币升值，偏多看待股汇的格局虽然没有破坏，但力道 已经减缓，若外资仍持续小量汇入，仍有机会让台币缓升，但空间不大，29.850的整数位置 是否触及仍有变数。 此外，他们也认为，韩国与台湾的处境类似，若热钱持续青睐台韩，开盘时间较台湾稍 早的韩元 仍是台币走势的指标。但从韩元今日也陷胶着来看，交易员对韩元下周 能否续升亦保守看待。 台币今日主要交易区间在29.877-29.907，上日交易区间在29.883-29.905。交易员并预 估下周台币主要交投区间在29.850-29.950。 台湾股市 周五小幅收跌，表现不如多数区域股市；但证券交易所资料显示，外 资及陆资仍在台股买超44.88亿台币，连续11个交易日买超共计575.61亿台币。[TW-STX-LZT ] 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 较上日尾盘略略缩减；一个月远汇报价 尾盘在29.833/29.853左右，上日纽约 盘收在29.835。 尽管乌克兰情势转为紧张，菲律宾披索仍领涨新兴亚币。多数亚币8月份录得涨幅，因 欧洲可能的宽松政策助长资金流入的预期。 下周全球主要经济数据和事件为： 9/1(一)：中国8月官方制造业PMI、汇丰制造业PMI终值、韩国8月HSBC/Markit制造业PM I、贸易收支、日本8月制造业PMI、德国第二季GDP、法国、德国、欧元区制造业PMI、英国7 月消费者信贷、8月制造业PMI、2014年布莱德战略论坛(至9月2日)； 9/2(二)：日本7月加班工资、欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8 月制造业指数、7月建筑支出； 9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服 务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单 、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议、 英国央行货币政策委员会会议、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美 联储公布经济褐皮书； 9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二 季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业 PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁 梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话； 9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生産、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业 数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生産率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央 行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.965 29.970 29.877-29.970 29.970 6.85 7.18 元太外汇经纪公司 29.968 29.962 29.878-29.968 29.968 2.06 2.76 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.190/-0.170 (完)