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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 16:43 BJT

台湾央行：共发行4,394亿台币存单，存单发行余额增128亿

路透台北9月15日 - 台湾央行周一公布，共发行4,394亿台币存单，含两年期存单200亿。与今日存单到期金额4,266亿相较，存单发行余额增128亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,152.0

91天期 0.93 29.0

182天期 1.05 13.0

两年期 0.836 200.0

央行上日共发行813亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,671亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为210亿台币，累计至周日超额准备为1,367亿台币、加计前期1%的超额准备为1,972亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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