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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 16:42 BJT

企业并购：台湾中信金旗下寿险将取得大陆农银人寿约20%股权--消息

路透台北8月29日 - 两位消息人士周五称，台湾消费金融龙头--中信金控 旗下寿险将取得大陆农银人寿约20%股权。

“精确一点应该说是19.99%。”一位消息人士说。

中信金控将于本地时间17:00举行重大讯息说明会。

中信金今日收低1.14%报21.75台币；大盘加权股价指数 则收跌0.44%。(完) (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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