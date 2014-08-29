《SAFT专栏》俄乌紧张局势升高，或推动欧元区加速放宽政策

**采取行动的可能性？**

问题在于，协助经济的两大主要管道--货币政策及财政政策，都面临重大障碍，尽管俄罗斯/乌克兰危机或许能帮忙松动一下僵局。

欧洲央行正在考虑的资产担保债券市场，规模相对偏小，而大规模买进公债的量化宽松，则同时面临政治及合法问题，可能搞得更复杂。这些问题不会很快解决，但如果欧洲央行采取行动的政治氛围，突然变得有利许多，也不会令人意外。

欧洲央行下周召开政策会议，虽然不太可能出台买债措施，但调降再融资及存款利率则不无可能。我也预期，德拉吉在会后的记者会上，会谈到与俄罗斯紧张关系的潜在负面影响，且将呼吁在制定政策时将这点纳入考量。

最起码，这将会压低欧元，从而带来些许助益。

和量化宽松一样，要实行扩张性财政支出难度甚高。欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)是不小障碍，意大利等国家的预算情况恶化，也是阻力。

但别忘了，俄罗斯/乌克兰危机是个出乎预期且无法控制的外来冲击，而明智的政府会对这种冲击作出一些经济面回应。如果德国政府要推出一些刺激措施，保护本国农户及储户免于受到俄罗斯事件的影响，现在会比三个月前来得容易许多，如果是三个月前，同样作法可能会被批评为是向欧洲南部那些无能政府让步。

这些其实都有点愚蠢，因为95%的问题和俄罗斯毫无关系。不过，正如许多经验所证，犯点傻往往可以作好事情。

财政问题可能松动的迹象，就出现在德国近来愿意支持松绑法国撙节措施的新态度。德国财政部长朔伊布勒周四在巴黎甚至说出，他认同法国总统奥朗德的看法，要刺激经济成长，则政府和民间都需要投资。