《SAFT专栏》俄乌紧张局势升高，或推动欧元区加速放宽政策

台湾经济指标预测--4月25日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
**采取行动的可能性？**
问题在于，协助经济的两大主要管道--货币政策及财政政策，都面临重大障碍，尽管俄罗斯/乌克兰危机或许能帮忙松动一下僵局。
欧洲央行正在考虑的资产担保债券市场，规模相对偏小，而大规模买进公债的量化宽松，则同时面临政治及合法问题，可能搞得更复杂。这些问题不会很快解决，但如果欧洲央行采取行动的政治氛围，突然变得有利许多，也不会令人意外。
欧洲央行下周召开政策会议，虽然不太可能出台买债措施，但调降再融资及存款利率则不无可能。我也预期，德拉吉在会后的记者会上，会谈到与俄罗斯紧张关系的潜在负面影响，且将呼吁在制定政策时将这点纳入考量。
最起码，这将会压低欧元，从而带来些许助益。
和量化宽松一样，要实行扩张性财政支出难度甚高。欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)是不小障碍，意大利等国家的预算情况恶化，也是阻力。
但别忘了，俄罗斯/乌克兰危机是个出乎预期且无法控制的外来冲击，而明智的政府会对这种冲击作出一些经济面回应。如果德国政府要推出一些刺激措施，保护本国农户及储户免于受到俄罗斯事件的影响，现在会比三个月前来得容易许多，如果是三个月前，同样作法可能会被批评为是向欧洲南部那些无能政府让步。
这些其实都有点愚蠢，因为95%的问题和俄罗斯毫无关系。不过，正如许多经验所证，犯点傻往往可以作好事情。
财政问题可能松动的迹象，就出现在德国近来愿意支持松绑法国撙节措施的新态度。德国财政部长朔伊布勒周四在巴黎甚至说出，他认同法国总统奥朗德的看法，要刺激经济成长，则政府和民间都需要投资。
欧洲的体制设计和一个月前一样绑手绑脚，但俄罗斯/乌克兰危机应该已经提高了打开这个死结的可能性。(完) (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 张明钧)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。