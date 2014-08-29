《路透晚报》--8月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--路透调查：中国8月官方制造业PMI料降至51.2，需求不振拖累新订单

路透综合13家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)料自7月的27个月高位回落至51.2，经济复苏基础仍不牢固，未来政策支持举措仍不可或缺。

--中国经济：金融危机后生产力呈负成长，面临“中等收入陷阱”-研究

一项最新研究发现，中国生产力增长自70年代的文化大革命以来首次变为负值，这突显出近来为使中国经济可持续增长而进行种种改革的不足之处。

--两岸经贸：新一轮货品贸易协议将在9月10日举行--经济部

台湾经济部次长卓士昭周四表示，两岸货品贸易第九次谈判订于9月10日在台湾举行。本地主要媒体报导，双边主谈人将由新任国贸局长杨珍妮与中国大陆商务部台港澳司长陈星担任。苹果日报则引述不具名官员说法称，目前仅石化、汽车等两大产业较有机会达成共识，工具机、面板产业恐怕较难有结论。

【金融】

--中港个股：工行大宗商品不良贷款总体平稳，下半年净息差料基本稳定

以资产计全球最大银行--中国工商银行周四表示，上半年在环渤海、珠江三角洲和西部地区不良贷款余额增加较多，大宗商品的不良贷款总体平稳；工行并预计下半年净息差保持基本稳定。

--中国房地产：国有四大行首套房贷款占比逾九成，审批尺度未变--人民日报

今年以来，中国房地产市场面临调整，房地产信贷资产的潜在风险有所暴露，市场预期发生变化，因此个人住房贷款审批尺度和流程长短备受关注。但数据显示中国四大国有银行首套房贷款均占各行房贷的九成以上，而且贷款审批尺度既没有趋严也没有放松。

--企业并购：台湾中信金旗下寿险将取得大陆农银人寿约20%股权--消息

两位消息人士周五称，台湾消费金融龙头--中信金控旗下寿险将取得大陆农银人寿约20%股权。

【固定收益】

--中国公开市场：9月只有正回购到期而无央票，投放资金仅为600亿元

据路透统计，截至目前操作情况，9月中国央行公开市场将只有正回购到期而无央票到期，投放资金规模也仅为600亿元人民币。

--新债招标：中国进出口行七年增发债加权中标收益率4.9595%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的七年固息增发债加权中标收益率4.9595%，同时增发的一年期债（剩余期限约八个月）中标收益率4.2895%。

--中国债市动态：现券走势归于平静，待下周官方PMI数据提供更多指引

中国银行间市场周五早盘现券走势归于平静，IRS波幅也相对有限。昨日一波止盈盘已将短期获利回吐压力基本消化，而下周起又将进入经济数据公布密集期，市场亦在静待率先亮相的官方PMI数据提供更多指引。

--中国货币市场：主要回购利率略降，下周IPO申购资金解冻稳定预期

中国银行间资金市场周五主要回购利率稍降。早间主要政策性银行及大型商业银行均有融出资金，供给尚可，因今日为月末最后一个交易日，对质押信用债的机构，融入资金仍略显不易。

--中国票据市场：转贴利率本周先涨后跌，利差过窄难以激发交投兴趣

中国票据市场本周转贴利率先升后跌。周初因机构担忧月末资金面将受到新股申购资金冻结的扰动，谨慎心态占主导；但后半段资金面表现优于预期，资金价格亦变动不多，转帖利率转而回落。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期收高，月末购汇结束后短期走势可能偏强

中国人民币兑美元周五区间振荡后小幅收高，中间价则微幅走低。全天盘面偏向净结汇，交易员反映月末购汇可能已经结束，短期人民币走势可能偏强。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至77.2%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比自上月的半年新高大幅回落，债券持仓建议配比则回升。因中国经济复苏预期出现反复，基金经理对A股市场未来走势趋谨慎。

--中国股市：沪综指收涨1%，新股申购对资金面冲击减缓大盘止跌反弹

中国股市沪综指周五收涨1%。分析师指出，周四多只新股集中申购后，对资金面冲击得以减缓令大盘止跌反弹。而在经济放缓压力下，后市稳增长政策预期或部分缓解市场担忧，短期大盘料以震荡走势为主。

--《技术分析》中国股市沪综指继续构筑短期头部

中国股市沪综指本周震荡下跌，周五有所反弹，成交量整体呈现萎缩递减。技术面显示，大盘高位震荡趋跌，构筑短期头部进入尾声阶段，后市仍将有反复下探动作；中线看，回抽下跌行情逐步展开，未来存在一定跌幅。

--中国房地产：杭州全面放开住房限购政策，库存压力是主因

中国浙江省杭州市宣布放开主城区140平方米以下住房限购政策，这是该市在7月底部分松绑限购后的进一步举措。至此，杭州已全面放开住房限购政策。

--中港个股：万科联手凯雷成立平台公司，收购运营万科九个商业物业

中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司周五公告称，其已与私募股权基金凯雷集团签署意向书，双方将合资成立资产平台公司，用于收购万科所拥有的九个商业物业。

--中国证券：万家共赢等三家基金子公司被要求整改，业务备案暂不受理

市场高度关注的万家共赢资管资金挪用案有了新进展，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，对存在违规行为的万家共赢资产管理公司、金元百利资产管理公司和深圳华宸未来资产管理公司采取责令整改、暂不受理公司业务备案的监管措施。

--港股业绩：中信股份中期核心净利按年持平，未来冀金融与实业并举

中国中信股份有限公司周五公布重组前最后一份中期业绩，期内净利按年大跌55%，但若撇除去年同期的一次性收益，其上半年核心净利同比则大致持平。管理层表示，希望未来集团的金融与实业板块利润贡献能平分秋色。

--《中国大宗商品综述》场外衍生品规范文件为OTC商品期权打开大门

尽管中国推出场内商品期权还需时日，但这并不妨碍商品场外期权（OTC）的快速发展，尤其是证券和期货协会适时推出场外衍生品交易主协议范本，为暗潮涌动的场外期权等衍生品业务打开了规模化发展大门。

--《台湾金融市场一周展望》沪港通激励台股更国际化，台债陷入换券窘境

沪港通即将上路，市场忧虑是否让已在高档的台股资金流向香港。台湾证交所与业内人士认为，资金外流可能性虽存在，但彼此间竞合关系更高于零和关系，并可望刺激台股更加国际化。

--中国证券：军工院所改制细则10月出台，多家上市公司料获资产注入--报载

上海证券报周五援引中国军事科学院权威专家透露，军工科研院所改制细则将于10月出台，中航工业集团、中国兵器工业集团将作为本次改革的“主战场”，预计多达16家上市公司有望获注军工领域最核心的科研院所资产。

--中国煤炭：发改委会议要求再压缩煤炭产能，研究限制煤炭进口等--报载

中国证券时报周五报导称，国家发改委最新召集华能、大唐等主要大型燃煤发电企业以及神华集团等大型煤炭生产集团相关负责人开会，要求进一步压缩国内煤炭产能，研究限制煤炭进口相关工作，鼓励煤电双方签订中长期协议。

--中股业绩：贵州茅台上半年净利微跌，拟合组电子商务公司拓展销售

中国知名白酒公司--贵州茅台酒股份有限公司周五公布中报，上半年公司实现净利72.3亿元人民币，同比下跌0.25%。公司拟与控股股东等一起组建电子商务公司，拓宽公司销售渠道。

--中国企业：万达称将携手腾讯及百度建立8.14亿美元电商合资企业