台湾债市：五年券殖利率早盘弹升，新10年券将登场引发卖压

路透台北8月29日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五早盘走高，未跟随国际盘走势。交易员表示，主要因下周10年新券103/13 即将展开发行前交易，有交易商担忧103/10变冷而卖出筹码。

交易商指出，近期国际板美元债券发行热络，超出了市场原本的预期。担心寿险业大量投资美元债券会影响对长天期公债的胃纳，进而影响10年券的殖利率走势。

“台湾是因为政策性因素，将导致(公债)供需结构改变。”一证券商交易主管说。

另一外商银行交易员则称，先前美国10年公债 殖利率在2.6%时，台湾10年公债 殖利率为1.6%。但昨日美债殖利率下滑至2.35%附近，台债还是在1.6%。其中是否隐含国际债的影响，可能要等到103/13登场后才能验证。

近期台湾寿险公司纷纷表态将大量投资在台发行的国际债券，新光金控 周四表示，旗下寿险至8月底投资在台发行的外币计价债券金额达428亿台币，只要债券货源供应充足，预计在今年底前将会投资1,000亿台币，一年将可增加16亿台币的利息收入。

10年公债103/13将在下周四(9月4日)开始发行前交易，9月23日标售，预计发行400亿台币。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.13-1.15%

本地时间11:01时最新报价：

• 103/10期殖利率弹0.40基点报1.1360%。

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