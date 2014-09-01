版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 13:38 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月1日

路透上海9月1日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(9月1日-9月5日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
    暂无
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,003.4亿元人民币，详情请点选 
    =======================================================================================    
    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
    发债主体    规模     期限     债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)    
    
    国开行   至多180   3/5/7/10年 固息增发债      周四        第20、19、21、22期增发
    财政部      280      7年      固息国债       9/4-9/5      今年第13期七年品种第二次续发  
    农发行      50       3年      固息增发债      周一        今年第40期第一次增发
                50       5年      固息增发债      周一        今年第39期第三次增发
                50       1年      固息金融债      周二        今年第44期金融债
    进出口行    60       1年      固息增发债      周二        今年第27期增发
                60       7年      固息增发债      周二        今年第50期增发
    大唐集团    50       --       永续中票        周二        若发行人不赎回，每五年重置利率
    中国电力    50       1年      短期融资券      周四
    投资集团    
    ======================================================================================    
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元)     

     国开行         固息金融债       300          上周六     
     国开行         浮息金融债       200          周一

    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
        --           --          400       400
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
     8/28 亚邦股份　  7,200      20.49       --           --                --      9/2
     8/28 福 斯 特    6,000      27.18       --           --                --      9/2
     8/28 好 利 来    1,668      11.90       --           --                --      9/2
     8/28 中来股份    2,988      16.42       --           --                --      9/2
     8/28 菲 利 华    1,620      19.13       --           --                --      9/2
     8/28 天和防务    3,000      24.05       --           --                --      9/2
     8/29 腾信股份    1,600      26.10       --           --                --      9/3
     8/29 迪瑞医疗    1,534      29.54       --           --                --      9/3
    ====================================================================================(完)

 (整理 吴芳; 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐