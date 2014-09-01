《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海9月1日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(9月1日-9月5日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,003.4亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国开行 至多180 3/5/7/10年 固息增发债 周四 第20、19、21、22期增发 财政部 280 7年 固息国债 9/4-9/5 今年第13期七年品种第二次续发 农发行 50 3年 固息增发债 周一 今年第40期第一次增发 50 5年 固息增发债 周一 今年第39期第三次增发 50 1年 固息金融债 周二 今年第44期金融债 进出口行 60 1年 固息增发债 周二 今年第27期增发 60 7年 固息增发债 周二 今年第50期增发 大唐集团 50 -- 永续中票 周二 若发行人不赎回，每五年重置利率 中国电力 50 1年 短期融资券 周四 投资集团 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 300 上周六 国开行 浮息金融债 200 周一 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 400 400 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 8/28 亚邦股份 7,200 20.49 -- -- -- 9/2 8/28 福 斯 特 6,000 27.18 -- -- -- 9/2 8/28 好 利 来 1,668 11.90 -- -- -- 9/2 8/28 中来股份 2,988 16.42 -- -- -- 9/2 8/28 菲 利 华 1,620 19.13 -- -- -- 9/2 8/28 天和防务 3,000 24.05 -- -- -- 9/2 8/29 腾信股份 1,600 26.10 -- -- -- 9/3 8/29 迪瑞医疗 1,534 29.54 -- -- -- 9/3 ====================================================================================(完) (整理 吴芳; 审校 边竞)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。