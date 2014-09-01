《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月1日

路透上海9月1日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(9月1日-9月5日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,003.4亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国开行 至多180 3/5/7/10年 固息增发债 周四 第20、19、21、22期增发 财政部 280 7年 固息国债 9/4-9/5 今年第13期七年品种第二次续发 农发行 50 3年 固息增发债 周一 今年第40期第一次增发 50 5年 固息增发债 周一 今年第39期第三次增发 50 1年 固息金融债 周二 今年第44期金融债 进出口行 60 1年 固息增发债 周二 今年第27期增发 60 7年 固息增发债 周二 今年第50期增发 大唐集团 50 -- 永续中票 周二 若发行人不赎回，每五年重置利率 中国电力 50 1年 短期融资券 周四 投资集团 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 300 上周六 国开行 浮息金融债 200 周一 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 400 400 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 8/28 亚邦股份 7,200 20.49 -- -- -- 9/2 8/28 福 斯 特 6,000 27.18 -- -- -- 9/2 8/28 好 利 来 1,668 11.90 -- -- -- 9/2 8/28 中来股份 2,988 16.42 -- -- -- 9/2 8/28 菲 利 华 1,620 19.13 -- -- -- 9/2 8/28 天和防务 3,000 24.05 -- -- -- 9/2 8/29 腾信股份 1,600 26.10 -- -- -- 9/3 8/29 迪瑞医疗 1,534 29.54 -- -- -- 9/3 ====================================================================================(完) (整理 吴芳; 审校 边竞)