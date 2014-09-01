中国数据：8月制造业PMI终值降至50.2，为三个月最低--汇丰

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透北京9月1日 - 产出和新订单指数双双下滑以及就业指数延续跌势，拖累汇丰(HSBC)8月中国制造业采购经理人指数(PMI) 终值自上月的18个月高位回落，并创三个月低点。
汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.2，略低于初值50.3。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。
Markit提供的新闻稿并显示，8月新订单指数降至51.3，持平初值且亦创三个月最低；当月产出指数则自16个月高点下滑，但仍连续第三个月处在50上方。
“虽然外部需求出现改善，但内需愈发低迷。整体来看，8月制造业虽说仍处在扩张阶段，但扩张步伐较前几个月放缓。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。
就业分项指数也较上月大幅下滑，且连续10个月处在荣枯线下方。该指数并显示8月企业用工收缩率环比加快并创5月以来最强。
稍早中国国家统计局公布，8月官方制造业PMI降至51.1，连升五个月后转为下滑。路透调查预估中值为51.2。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)