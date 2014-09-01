中国数据：8月制造业PMI终值降至50.2，为三个月最低--汇丰

路透北京9月1日 - 产出和新订单指数双双下滑以及就业指数延续跌势，拖累汇丰(HSBC)8月中国制造业采购经理人指数(PMI) 终值自上月的18个月高位回落，并创三个月低点。

汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.2，略低于初值50.3。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。

Markit提供的新闻稿并显示，8月新订单指数降至51.3，持平初值且亦创三个月最低；当月产出指数则自16个月高点下滑，但仍连续第三个月处在50上方。

“虽然外部需求出现改善，但内需愈发低迷。整体来看，8月制造业虽说仍处在扩张阶段，但扩张步伐较前几个月放缓。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

就业分项指数也较上月大幅下滑，且连续10个月处在荣枯线下方。该指数并显示8月企业用工收缩率环比加快并创5月以来最强。

稍早中国国家统计局公布，8月官方制造业PMI降至51.1，连升五个月后转为下滑。路透调查预估中值为51.2。