中国公开市场：9月只有正回购到期而无央票，投放资金仅为600亿元

路透上海8月29日 - 据路透统计，截至目前操作情况，9月中国央行公开市场将只有正回购到期而无央票到期，投放资金规模也仅为600亿元人民币。

中国央行正回购本周仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期。

望海外，美国逐步退出量化宽松，随后加息可能提上议事日程，但欧洲央行进一步放宽政策的预期则在升温；观国内，7月金融数据异常疲弱，经济改善道路并非一帆风顺。综合考量业内人士预计，短期中国货币政策为保证稳增长调结构仍将着眼定向发力方式，而总量宽松措施实施概率偏弱。

以下为2014年9月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量

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9/1-9/5 -- 400 -- +400

9/6-9/12 -- 200 -- +200

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合计 -- 600 -- +600

截至目前，年内尚未到期央票还将有400亿元，均在10月。(完)

注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。