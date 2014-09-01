《中国债券市场每日交易备忘》--9月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国医药集团6亿元人民币九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 山东三星集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 金隅股份 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和农业银行主承 中国铝业公司40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，渤海银行和中信银行主承 随州市城市建设综合开发投资10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 金湖县国资经营7亿元七年期固息债1480446，票面利率7.75% 重庆九龙园高新产业9亿元七年期固息债1480461，票面利率6.6% 青岛胶州城市发展15亿元七年期固息债1480467，票面利率6.2% 内蒙古盛祥投资7亿元七年期固息债1480470，票面利率8.18% 福安市城建投10亿元六年期固息债1480471，票面利率7.35% 平潭发展 2亿元一年期短融041458063，票面利率7.6% 万达集团股份4亿元一年期短融041454055，票面利率6.6% 润华集团5亿元一年期短融041460077，票面利率7.5% 江苏方洋集团5亿元一年期短融041454054，票面利率5.34% 东方证券25亿元84天短融071408006，票面利率4.66% 亚厦控股5亿元一年期短融041453091，票面利率5.85% 成都博瑞投资控股集团2亿元一年期短融041459056，票面利率5.3% 兴发集团 5亿元三年期中期票据101451036，票面利率6.7% 舟山交通投资集团5亿元五年期中票101466001，票面利率6.18% 山东省鲁信投资控股集团5亿元五年期中票101466008，票面利率5.8% ============================================================================ 三、缴款： 农发行50亿元五年期固息增发债140439，发行价格100.84元 农发行50亿元三年期固息增发债140440，发行价格100.89元 重庆市万盛经济技术开发区7亿元七年期固息债1480364，票面利率6.95% 广元市园区建设8亿元七年期固息债1480405，票面利率8.35% 郴州百福投资18亿元七年期固息债1480473，票面利率6.54% 湖北省铁路公司3亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国家开发投资公司15亿元六个月期短融011458001到期兑付，票面利率4.80% 重庆化医控股集团10亿元一年期短融041361040到期兑付，票面利率5.40% 招商银行 20亿元三个月期同业存单111407005到期兑付，参考收益率4.6598% 江西省高速公路投资集团10亿元六个月期超短融011470003到期兑付，票面利率5.30% 国开行300亿元七年期固息债070216到期兑付，票面利率4.35% 中国生物技术股份16亿元三年期中票1182237到期兑付，票面利率6.60% 鲁能集团公司30亿元五年期中票0982119到期兑付，票面利率4.95% 国开行200亿元三年期浮息债(一年定存基准)110250,基本利差0.89% 齐鲁证券8亿元三个月短融1490104，票面利率4.65% 05国开17 050217付息 13豫水利MTN002 101364002付息 10汇金02 102702付息 11地方债06 119106付息 12武汉农商债 1221001付息 12牡国投债 1280258付息 12飞达债 1280259付息 12华能集MTN1 1282308付息 10中铁建MTN1 1082144付息 10华电股MTN1 1082146付息 12兴国资债 1280260付息 12咸宁城投债 1280261付息 12定海债 1280262付息 12中化工MTN1 1282309付息 12美凯龙MTN1 1282310付息 12招金MTN1 1282311付息 09国开10 090210付息 10附息国债03 100003付息 10通辽债 1080102付息 10寿光债 1080103付息 10常德城投债 1080104付息 10农发集MTN1 1082148付息 11进出16 110316付息 11兵器MTN1 1182238付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国全国人大常委会周日表决通过修改预算法的决定。根据此前公布的预算法修正案草案，将允许地方政府 发债来筹集资金，并规定地方举债只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出；而财政部部长楼继伟表示， 未来政府不同层级还要制定具体实施办法。 --中国华锐风电科技 上周六公告称，旗下的江苏华锐拟以低于面值逾10%的价格购买华锐风电至多 7亿元人民币公司债，目前的持有人均有权将所持公司债出售给江苏华锐，单个账户上限为50万元或持有市值的10 %。在年内面临投资人回售行权压力之际，华锐抛出此方案，或预示其未来本金偿付面临一定的风险。 今日公布8月官方制造业PMI (7月51.7) 汇丰制造业PMI终值 (7月51.7) 9/3公布8月官方非制造业PMI (7月54.2) 9/8公布8月进出口贸易数据 (7月顺差473亿美元) 9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%) 居民消费价格指数(CPI) (7月2.3%) 9/13公布8月固定资产投资(不含农户) (1-7月17.0%) 社会消费品零售总额 (7月12.2%) 工业增加值 (7月9.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 丁淑琴)