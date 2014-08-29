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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 14:24 BJT

英国数据：8月房价较前月上扬0.8%，涨幅远超预期--Nationwide

路透伦敦8月29日 - 周五公布的调查显示，英国8月房价按月涨幅远大于预期，这与显示楼市降温的其他迹象相悖。

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)称，英国8月房价较上月上涨0.8%，7月按月涨幅为0.2%。路透调查预估为8月房价按月涨0.1%。

8月房价较上年同期升高11.0%，升幅高于7月的10.6%，也高于路透调查分析师预估的10.1%。(完)

(编译 艾茂林; 审校)
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