港股业绩：中信泰富中期核心净利按年持平，合并后＂新中信＂盈利能力提高

路透香港8月29日 - 已完成收购母公司资产并将更名为中国中信股份有限公司 周五公布重组前最后一份中期业绩，期内净利按年大跌55%，但若撇除去年同期的一次性收益，其上半年核心净利同比大致持平。

前称＂中信泰富＂的中信股份于本月稍早完成收购母公司中信集团大部份资产的交易，但上半年的业绩仍是基于合并前的账目。至6月底止半年，公司的净利为20.05亿港元，去年同期为44.63亿港元，因去年业绩包括出只中信国际电讯 权益予中信集团而录得的一次性收益。若撇除这因素，去年同期溢利为20.46亿港元。

董事会建议派发中期息每股0.015港元，去年同期派0.1港元。中信股份主席常振明在业绩报告中称，因上半年的股息只能从中信泰富的盈利中派出，而非出自扩大后的中信股份，故决定每股派0.015港元。明年初公布的2014年全年业绩将会包括收购业务带來的盈利，届时董事会将全盘考虑末期派息金额。

中信泰富原来业务专注于特钢、铁矿及内地房地产，公司于4月提出收购中国中信有限公司的全部股权，并以最终转让对价2,269.96亿元人民币收购，开创央企借壳香港子公司实现整体上市先河。这并使得公司的股本规模一下子扩大四倍，业务范围也扩大至金融、资源能源、制造业、房地产及基础设施、工程承包等。

董事长常振明表示，＂新中信＂为股东带來新的增长机遇和很难通过其他途径获得的非上市资产。除了提高现有业务的效率和盈利能力外，公司也将通过资产兼并和剥离创造更大的价值。

＂我们的多元化业务模式可有效降低风险。在某业务出现低谷时，其他业务则可能保持稳健甚至扩大。＂他称。

不过，常振明亦提到将中国中信及中信泰富两家公司整合，是一项艰巨任务。

＂虽然兩家公司同属中信，但不可低估我们面臨的挑战，包括中港兩地不同文化和管理风格上的差異等。＂他指出，整合是一项循序渐进的系统工程，因此会需要一段时间。

对于公司下一步的主要工作，将包括尽可能统一集团内所有公司的企业管治架构；对某些重叠的业务，会探索寻求最佳的方式进行整理，但不会急于求成。

此外，常振明并表示，目标让中信股份成为最早公布业绩的公司之一。

公布业绩前，中信股份早盘收高0.68%，报14.82港元。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)