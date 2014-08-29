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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 15:12 BJT

表格：瑞士8月KOF领先成长指标升至99.5，高于路透调查预估

路透苏黎世8月29日 - 瑞士智库KOF周五公布，

* 瑞士8月KOF领先成长指标为99.5，路透调查预估为97.8

* 瑞士7月KOF领先成长指标从98.1修正为97.9

该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。

主要数据：(括号内数据为前值)

2014年8月 2014年7月 2013年8月

99.5 97.9 (98.1) 1.37

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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