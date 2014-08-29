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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 17:10 BJT

表格：欧元区8月通胀率降至0.3%，与预估一致

路透布鲁塞尔8月29日 - 欧盟统计局周五公布：欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%(预估为上升0.3%)，7月为上升0.4%。以下为详细数据：

权重 13年8月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月 14年8月

整体HICP 1000.0 1.3 0.5 0.7 0.5 0.5 0.4p 0.3e

扣除:

能源 891.9 1.6 0.8 0.9 0.6 0.5 0.5p 0.6e

能源食品和烟酒 694.4 1.1 0.7 1.0 0.7 0.8 0.8p 0.9e

食品与烟酒 197.6 3.2 1.0 0.7 0.1 -0.2 -0.3p -0.3e

能源工业品 108.1 -0.3 -2.1 -1.2 0.0 0.1 -1.0p -2.0e

非能源工业品 266.6 0.4 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.0p 0.3e

服务业 427.8 1.4 1.1 1.6 1.1 1.3 1.3p 1.2e

* e为初值，p为终值 (完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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