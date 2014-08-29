表格：欧元区7月失业率持稳在11.5%

标题新闻：美国将向进口的加拿大软木材新征反补贴税，平均税率为20%--商务部长罗斯
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路透布鲁塞尔8月29日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区7月失业率持稳在11.5%，为2012年9月来最低。
以下为数据详情
失业率(%) 13月7月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月
欧元区18国 11.9 11.6 11.6 11.5 11.5
欧盟28国 10.9 10.3 10.3 10.2 10.2
数据细节请连结欧盟统计局官网：
here(完)
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路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月25日(二) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月) 2月 +0.8% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.7% 1400 美国消费者信心指数