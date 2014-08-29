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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 17:09 BJT

表格：欧元区7月失业率持稳在11.5%

路透布鲁塞尔8月29日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区7月失业率持稳在11.5%，为2012年9月来最低。

以下为数据详情

失业率(%) 13月7月 14年4月 14年5月 14年6月 14年7月

欧元区18国 11.9 11.6 11.6 11.5 11.5

欧盟28国 10.9 10.3 10.3 10.2 10.2

数据细节请连结欧盟统计局官网：

here(完)
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