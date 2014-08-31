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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 07:58 BJT

****主要国家经济指标预测--9月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       预估值       前值
　　9月1日(一)
    0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)    　　 8月       　  --        49.3
    0000 韩国出口                                     　　8月      　 +0.2%      +5.4%
             进口                                                　　 +5.1%      +5.8%
             贸易收支(亿美元)                                　　       --      顺差24
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                           　   8月           --   　  +0.2%
    0130 澳洲企业库存                                  第二季       　+0.2%      -1.7%
    0130 澳洲企业总获利                                第二季       　-1.8%      +3.1%
             企业税前获利                                            　 --       +3.0%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               　   8月           --        50.5
    0600 德国国内生产总值(GDP)详细报告(较前季)         第二季         -0.2%      -0.2%
                                   (较上年同期)                       +0.8%      +0.8%
    0730 瑞士采购经理人指数(PMI)                          8月          53.3       54.3
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                      8月          50.8       51.9
    0750 法国Markit制造业PMI                              8月          46.5       46.5
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                          8月          52.0       52.0
    0800 欧元区Markit制造业PMI                        8月终值          50.8       50.8
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                           7月       增加5.5   增加4.18
         抵押贷款发放金额(亿英镑)                                  增加20.0   增加20.8
         抵押贷款批准件数(千件)                                      66.600     67.196
         M4货供额(较前月)                                               --       +0.1%
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                         8月          55.0       55.4
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       　    8月     　    --     3,680.3
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            　    8月  　　   +0.3%      +0.1%
                                (较上年同期)                  　　　  +1.6%      +1.6%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    8月29日(五)
    0100  新西兰国民银行(NBNZ)企业展望            　     8月           +24.4%      -- 
                              企业活动                           　　  +36.6%      --
    0130  澳洲民间部门信贷                               7月           +0.4%     +0.5%
                 房屋信贷                                              +0.5%       -- 
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                       7月          +24.4%       -- 
              房屋开工(较上年同期)                                     -14.1%    -10.5%
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 8月           +0.8%     +0.1%
                            (较上年同期)                              +11.0%    +10.1%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       7月           -1.4%     +0.1%
                      (较上年同期)                                     +0.7%     +1.5%
    0700  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                7月           -0.3%       --
    0700  瑞士KOF领先成长指标                            8月            99.5      97.8
    0800  意大利失业率                                   7月           12.6%     12.3% 
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)   8月初值         +0.3%     +0.3% 
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            8月初值         +0.2%     +0.1% 
                        (较上年同期)                                   -0.1%     -0.2% 
                 HICP(较前月)                                          -0.2%     -0.1% 
                     (较上年同期)                                      -0.2%     -0.1% 
    0900  欧元区失业率                                   7月           11.5%     11.5%
    1000  意大利国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季终值         -0.2%     -0.2%
                             (较上年同期)                              -0.2%     -0.3%
    --    美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 7月          +1.4%        --
    1230  美国实质个人支出(较前月)                        7月          -0.2%        -- 
                  个人所得(较前月)                                     +0.2%     +0.3% 
              PCE物价指数(较前月)                                      +0.1%     +0.1% 
                          (较上年同期)                                 +1.6%        --
              核心PCE物价指数(较前月)                                  +0.1%     +0.1% 
                             (较上年同期)                              +1.5%        -- 
    1230  加拿大GDP(较前季)                            第二季          +0.8%        -- 
                GDP环比年率                                            +3.1%     +2.7% 
          加拿大GDP(较前月)                               6月          +0.3%     +0.2% 
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月          -0.3%     -0.2% 
                                   (较上年同期)                        +2.9%        -- 
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                   8月           64.3      56.0 
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数            8月终值          82.5      80.1 
                             现况指数                                   99.8      99.5
                             预期指数                                   71.3      67.0
    
    8月31日(日)
    2245 新西兰贸易条件                            　  第二季      　   +0.3%     -2.3%
    2330 澳洲AIG制造业指数                         　     8月            47.3       --
    2350 日本企业资本支出(财务省，较上年同期)       　 第二季     　    +3.0%       -- (完)
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