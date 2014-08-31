主要国家经济指标预测--9月1日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日(一) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 49.3 0000 韩国出口 8月 +0.2% +5.4% 进口 +5.1% +5.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差24 0030 澳洲TD-MI通胀指标 8月 -- +0.2% 0130 澳洲企业库存 第二季 +0.2% -1.7% 0130 澳洲企业总获利 第二季 -1.8% +3.1% 企业税前获利 -- +3.0% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.5 0600 德国国内生产总值(GDP)详细报告(较前季) 第二季 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 53.3 54.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 50.8 51.9 0750 法国Markit制造业PMI 8月 46.5 46.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 52.0 52.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 50.8 50.8 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加5.5 增加4.18 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.0 增加20.8 抵押贷款批准件数(千件) 66.600 67.196 M4货供额(较前月) -- +0.1% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 55.0 55.4 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,680.3 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月29日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望 8月 +24.4% -- 企业活动 +36.6% -- 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.4% +0.5% 房屋信贷 +0.5% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 +24.4% -- 房屋开工(较上年同期) -14.1% -10.5% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 +0.8% +0.1% (较上年同期) +11.0% +10.1% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -1.4% +0.1% (较上年同期) +0.7% +1.5% 0700 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.3% -- 0700 瑞士KOF领先成长指标 8月 99.5 97.8 0800 意大利失业率 7月 12.6% 12.3% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值 +0.3% +0.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% HICP(较前月) -0.2% -0.1% (较上年同期) -0.2% -0.1% 0900 欧元区失业率 7月 11.5% 11.5% 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) -0.2% -0.3% -- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 7月 +1.4% -- 1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -0.2% -- 个人所得(较前月) +0.2% +0.3% PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% -- 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.5% -- 1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 +0.8% -- GDP环比年率 +3.1% +2.7% 加拿大GDP(较前月) 6月 +0.3% +0.2% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.3% -0.2% (较上年同期) +2.9% -- 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 64.3 56.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 82.5 80.1 现况指数 99.8 99.5 预期指数 71.3 67.0 8月31日(日) 2245 新西兰贸易条件 第二季 +0.3% -2.3% 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 47.3 -- 2350 日本企业资本支出(财务省，较上年同期) 第二季 +3.0% -- (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。