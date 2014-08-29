意大利数据：第二季GDP终值按年和按季皆萎缩0.2%，受投资下降拖累

标题新闻：美国将向进口的加拿大软木材新征反补贴税，平均税率为20%--商务部长罗斯
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周五公布的GDP细项显示，当季产出受到国内需求拖累，消费者支出成长0.2%不足以抵销投资下滑2.1%。
当季出口成长1.9%，但进口增幅达2%。
GDP连续两季萎缩，构成了分析师定义的衰退，这是意大利2008年以来第三度陷入衰退。路透调查分析师平均预期GDP初值数据将获得确认。
意大利统计局公布第一季GDP为萎缩0.1%，并没有修正，不过较上年同期萎缩幅度从先前公布的0.5%缩小为0.4%。(完) (编译 高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月25日(二) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月) 2月 +0.8% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.7% 1400 美国消费者信心指数