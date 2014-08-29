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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 18:15 BJT

意大利数据：第二季GDP终值按年和按季皆萎缩0.2%，受投资下降拖累

周五公布的GDP细项显示，当季产出受到国内需求拖累，消费者支出成长0.2%不足以抵销投资下滑2.1%。

当季出口成长1.9%，但进口增幅达2%。

GDP连续两季萎缩，构成了分析师定义的衰退，这是意大利2008年以来第三度陷入衰退。路透调查分析师平均预期GDP初值数据将获得确认。

意大利统计局公布第一季GDP为萎缩0.1%，并没有修正，不过较上年同期萎缩幅度从先前公布的0.5%缩小为0.4%。(完) (编译 高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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