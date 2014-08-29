意大利数据：第二季GDP终值按年和按季皆萎缩0.2%，受投资下降拖累

周五公布的GDP细项显示，当季产出受到国内需求拖累，消费者支出成长0.2%不足以抵销投资下滑2.1%。

当季出口成长1.9%，但进口增幅达2%。

GDP连续两季萎缩，构成了分析师定义的衰退，这是意大利2008年以来第三度陷入衰退。路透调查分析师平均预期GDP初值数据将获得确认。