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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 16:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--8月29日

路透伦敦8月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种     最新库存     变动
   铜       148,150     -275
   锡        12,295     -385
   铅       220,550      -75
   锌       734,350   -1,525
   铝     4,803,425   -7,125
   镍       329,136   +2,214
 铝合金      31,160      -80
 NASAAC      66,060     +200
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据        库存分布             品种       库存数据         库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅     MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡     MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金     MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA     MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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