中国货币市场：主要回购利率略降，下周IPO申购资金解冻稳定预期

路透上海8月29日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 稍降。早间主要政策性银行及大型商业银行均有融出资金，供给尚可，因今日为月末最后一个交易日，对质押信用债的机构，融入资金仍略显不易。

交易员并指出，总体IPO申购资金冻结对场内流动性略有扰动，但影响远远弱于此前预期，随着下周申购资金解冻后，对9月初资金面预期较为稳定。

“早上大机构都在出，IPO影响比想象的要好很多，当然，押信用的相对没那么好借。”上海一大型券商交易员称，

展望下周资金面，华东一商业银行交易员表示，机构这个月末存款冲得不算很多，下周五的月初存款准备金补缴规模应不会太大，且下周IPO申购资金解冻，总体预期偏乐观。

华南一商业银行交易员则提到，还要关注央行公开市场操作动向，本周因IPO申购资金冻结压力较大，央行在公开市场净投放，国开行新债同时暂停发行，加上国库现金定存亦出山支援，资金局势平稳，下周正回购到期仅400亿元，若新债供给恢复，且周五还会补缴部分存准，“到时就看央行(公开市场)怎么操作了。”

据路透统计，截至目前操作情况，9月中国央行公开市场将只有正回购到期而无央票到期，投放资金规模也仅为600亿元人民币，其中400亿元正回购于下周到期。

本周央行正回购仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期。

IPO重启后的第三批新股发行网上申购自周四开始，周四有六只新股申购，周五为两只。申购资金分别将于下周二和周三解冻。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9049 2.9166 -1.17

七天 3.6461 3.7200 -7.39

14天 4.2643 4.3330 -6.87

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 18.3000 45.1750 -2,687.50

七天 6.4100 6.7850 -37.50

14天 5.0000 5.2900 -29.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9500 +5.00

七天 3.7900 3.7200 +7.00

14天 4.2500 4.5000 -25.00

Shibor

其中:隔夜 2.9080 2.8760 +3.20

七天 3.6720 3.5380 +13.40

三个月 4.6659 4.6689 -0.30