中国数据：8月官方制造业PMI为51.1，为连升五个月后首降--国家统计局

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透北京9月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至51.1，连升五个月后转为下滑。路透调查预估中值为51.2。
汇丰(HSBC)此前发布的中国8月制造业PMI初值降至50.3，创三个月新低。其终值数据定于今日稍晚北京时间9:45发布。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
---------------2014年------------------ ----------2013年---------
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 PMI(%) 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)