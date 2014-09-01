中国数据：8月官方制造业PMI为51.1，为连升五个月后首降--国家统计局

路透北京9月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至51.1，连升五个月后转为下滑。路透调查预估中值为51.2。

汇丰(HSBC)此前发布的中国8月制造业PMI初值降至50.3，创三个月新低。其终值数据定于今日稍晚北京时间9:45发布。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

---------------2014年------------------ ----------2013年---------