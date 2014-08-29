更新版 2-中国汇市：人民币即期收高，月末购汇结束后短期走势可能偏强

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 人民币小幅收高，本周累计升值0.16%
* 中间价微幅走低
* 月末购汇结束，人民币短期仍看涨
* 本月即期累计升值0.5%，中间价微升0.05% (更新收盘报价和评论)
路透北京8月29日 - 中国人民币兑美元 周五区间振荡后小幅收高，中间价则微幅走低。全天盘面偏向净结汇，交易员反映月末购汇可能已经结束，短期人民币走势可能偏强。
“从市场上看，客户还是不愿意做多美元，基本上还是以空美元或者不多美元为主。”一外资行交易主管表示。
他认为，中间价目前基本以平稳为主，可能在市场价偏离400-500个点子的范围内央行都会保持容忍、不会轻易干预；供需上如果出口继续保持强势，可能后期来自实需的结汇压力会比较大。
“海外一些外资行现在的看法是（人民币）年底到6.11元左右。后期看供需和中间价，如果中间价随之也有升值，那交易价格回到6.05左右也是有可能的。”他补充说。
全球汇市方面，欧元周五走疲，可能连续第二个月录得跌幅，若数据显示欧元区通胀进一步放缓，加大欧洲央行(ECB)放松政策的风险，则欧元卖盘可能加剧。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1432 6.1446 0.02% 中间价 6.1647 6.1638 -0.01% 成交额 132亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.35% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 69 6.1430 6.1499 2014年来即期升贬值幅度 -1.45% 1年期美元/人民币掉期升水 1230
离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日 1年期NDF 6.2255/70 6.227 CNH即期 6.1471/91 6.1495
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。