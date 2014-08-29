《全球汇市一周综述》欧元静候通胀数据考验，乌俄冲突升级推高避险货币

路透北京8月29日 - 本周初，对欧洲央行将出台更多宽松政策的预期将欧元拖至近一年低点，其后有消息人士称，除非通胀明显下降，否则欧央行不太可能在下周推出新举措。宽松政策预期因此降温，欧元稍事喘息小幅反弹。不料后半周乌克兰情势急转直下，打压欧元重回低点。避险货币日圆和瑞郎则获得提振。

总的来说，影响本周汇市走势的三大重要因素是欧洲央行宽松政策预期、乌克兰危机以及欧元区通胀数据。前两大因素的影响业已显现，现在只待欧元区通胀数据这只靴子落地。

展望下周，数据和政策面都可以用让人目不暇接来形容。多国将公布GDP以及制造业和服务业PMI数据。其中最受瞩目的关键数据无疑是将于下周五晚间出炉的美国8月非农就业数据。该数据将透露美联储政策走向的最新线索。此外，澳洲、日本、英国、欧洲和加拿大央行将先后公布利率政策决定。这些数据和央行政策决议料为汇市提供更多交投指引。

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**欧元静候通胀数据考验**

上周末在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员会议上，叶伦主张美联储应慎重决定升息时机，因美国就业市场仍未从大衰退的打击中恢复过来。欧洲央行总裁德拉吉则郑重表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手中的所有工具来提升通胀率。

叶伦的这番观点较市场预期更为均衡，推动美元指数在本周初上扬，升逾11个月高位至82.588。德拉吉的温和讲话则打压欧元兑美元挫跌至近一年低位1.3185美元，兑瑞郎触及19个月低点。

澳洲国民银行外汇策略全球副主管Ray Attrill表示，“他（德拉吉）指出短期、中期和长期通胀预期均下滑，暗示这种情况可能会在9月会议上被确认。因此，看似将来会出台更多宽松措施...”

但后来有欧洲央行的消息人士称，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。这促使投资者缩减极为偏空的欧元部位，欧元兑美元微涨，自近一年低位回升。

就在欧央行宽松预期降温，让欧元获得些许喘息空间之际，乌克兰危机却骤然升级。乌总统周四表示，俄军已进入乌境内，对占领一沿海重镇的亲俄叛军提供支持。该消息打破了欧元兑美元的反弹整理节奏，欧元再次回到近一年低位，周五亚洲早盘约报1.3182美元。8月以来欧元已累计下跌1.6%。

日圆和瑞郎则因避险买兴而上扬，美元兑日圆周五亚洲早盘下滑至103.70附近，远离近期高位104.49；欧元兑日圆一度触及两周半低点136.42。欧元兑瑞郎低见1.2049，贴近瑞士央行承诺扞卫的1.20关口，最新约报1.2063。

欧元区通胀数据将在周五0900GMT公布。路透调查结果显示，分析师预期8月欧元区通胀率初值料较上年同期增长0.3%，增幅低于7月的0.4%，比欧央行定义的低于1.0%的“危险区”以及略低于2%的目标位也低出许多。

**下周数据和央行消息面热闹**

下周经济消息面将非常热闹，许多重要经济数据将出炉，多家主要央行将宣布利率决定。

中国、英国、法国、德国、欧元区将相继公布制造业和服务业的采购经理人指数(PMI)；德国、瑞士、澳洲和欧元区GDP数据将出炉。其中澳洲GDP数据可能显示澳洲经济第二季萎缩，为三年来首次，将对近期兑所有主要货币都上涨的澳元构成重大考验。

而最受瞩目的关键数据无疑将是下周五晚间出炉的美国8月非农就业数据。该数据将为美联储政策走向提供最新线索。此外，澳洲、日本、英国、欧洲和加拿大央行将先后公布利率政策决定。

市况相对迟滞的夏季即将结束，度完假期的市场人士也相继返场，面对如此密集的经济数据和政策消息来袭，主要货币将作出怎样此消彼长的反应，让我们拭目以待。(完)