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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 15:09 BJT

新债招标：中国进出口行七年增发债加权中标收益率4.9595%--业内人士

路透上海8月29日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的七年固息增发债加权中标收益率4.9595%，同时增发的一年期债（剩余期限约八个月）中标收益率4.2895%。

业内人士并透露，七年债边际中标收益率为4.9905%；一年和七年增发品种的投标倍数分别为3.56倍和3.48倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，九个月和七年期最新收益率为4.3335%和5.0018%。

上述两期债为进出口行今年第55及56期债。第55期为今年27期 的增发债，票面利率4.62%；第56期为今年50期 的增发债，票面利率5.08%。

具体发行条款如下：

55期(27期增发) 56期(50期增发)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 七年固息

(剩余期限近八个月)

中标方式 单一价格中标(荷兰式) 多重价格中标(美国式)

缴款日 9月2日 9月2日

起息日 4月24日 8月12日

发行期 8/29-9/2 8/29-9/2

上市日 9月4日 9月9日

基本承销额 无 无

发行手续费 无 0.10%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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