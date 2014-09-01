重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月25日-29日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：要坚持定向调控，确保当前经济平稳发展--国务院常务会议

中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。

--中国金融：央行增加支农再贷款额度及利率优惠，降低融资成本效果料有限

中国央行周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。市场人士认为，央行此次定向宽松效果存疑，降低融资成本效果有限。

--中国铁路：投融资体制改革是铁路改革关键，要吸引社会资本参与--总理

中国国务院总理李克强近日表示，铁路投资再靠国家单打独斗和行政方式推进走不动了，非改不可。投融资体制改革是铁路改革的关键，要以此为突破口，探索如何更好吸引社会资本参与。

--中国审计：审计署跟踪审计部分地区政府性债务，去年6月后增速放缓

管控地方政府性债务风险是中国的重要经济任务。国家审计署今年对部分地方进行跟踪审计发现，抽审地区政府性债务余额增长3.79%，比2013年前6个月平均增速下降7个百分点，债务增速有所放缓。

--中国数据：1-7月工业企业利润增速续升，石油加工及电子行业领先

中国“稳增长”政策略见成效。国家统计局数据显示，中国1-7月工业企业利润同比增速达11.7%，增速创年内新高，但7月当月增速为13.5%，仍比6月份回落4.4个百分点。

--中国财政：允许地方申请发行地方政府债，置换高成本融资的存量债务

中国财政部部长楼继伟称，对高成本融资的存量债务，允许地方申请发行地方政府债券置换，降低利息负担，优化期限结构。

--《分析》落后产能难借中国新一轮基建投资潮“死灰复燃”

稳投资仍是中国经济稳增长的关键力量，包括铁路、棚改、市政管网等在内的基础设施建设正掀起新一轮高潮。但动辄千亿万亿的投资额也让一些投资者担心，这会不会让本应被淘汰的落后产能“死灰复燃”？在受访分析人士看来答案是否定的。

--中国反垄断：今年共对微软等九家企业发起反垄断调查--国家工商总局

中国国家工商行政管理总局周二称，今年共受理包括微软在内的九件反垄断案件，涉及软件、烟草、电信、保险、旅游、公共事业等领域，其中不仅有外资企业，也包括国有企业、内资的公司制企业、行业协会等。

--中国政策：预算法四审稿规定地方举债只能用于公益性资本支出

中国预算法的修订历时超过十年之后，第四次提交全国人大常委会审议的预算法修正案草案规定，以更大的力度严控地方债务风险扩张，并规定地方举债只能用于公益性资本支出。

--中国房地产：不动产统一登记时间表出炉，2017年可公开查询--国土部

中国不动产统一登记时间表出炉。中国国土资源部官员称今年建立基础性制度，四年左右时间建立有效运行的不动产登记信息管理基础平台，2017年实现信息共享，依法公开查询。

--中国经济：上海市自贸区将建设石油天然气、铁矿石等八个国际交易平台

中国将在上海自贸区进一步推进商品交易平台的建设。上海市政府发文表示， 将大力发展平台经济，将在自贸区建设石油天然气、铁矿石、棉花、液体化工品、白银、大宗商品、有色金属等八个国际交易平台。

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--中国金融：银监会拟对通道业务并表监管，警示经济放缓及调结构的风险

中国银监会周三表示，拟对商业银行自身开办以及银行集团内其他附属机构参与的各类跨业通道业务纳入并表监管，要求商业银行将通道业务纳入银行集团全面风险管理，并警示经济增长放缓和结构调整对银行集团的风险。

--《分析》中国央行小量正回购维持净投放，政策短期仍着眼定向发力

中国央行正回购本周仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期。

--中国新股：42个网下配售对象因存违规行为被证券业协会列入黑名单

在中国IPO(首次公开发行)重启后第三批新股即将申购之际，中国证券业协会公布首批IPO网下配售对象黑名单，42个股票配售对象因存在违规行为被列入黑名单，期限为六个月至12个月不等，意味着期间主承销商将不得接受其参与询价和申购。

--中国证券：正研究联通深圳证交所和香港联交所的深港通--深圳金融办

“沪港通”推出在即，“深港通”也已在酝酿之中。中国证券报周三援引深圳金融办副主任肖志家透露，目前正在研究联通深圳证券交易所和香港联交所的“深港通”。

--中国证券：统一证券帐户平台10月上线，放开“一人一户”限制

中国证券登记结算公司发布修订后证券帐户管理规则，10月1日起执行。新规取消目前“一人一户”限制，今后投资者在一个总帐户下可开设多个不同类型的帐户。

--中港股业绩：工行上半年净利同比增长7%，期末不良贷款率0.99%

以资产计全球最大的银行--中国工商银行上半年净利同比增长7%；6月末不良贷款率0.99%，比上年末上升0.05个百分点。该行表示，上半年在环渤海、珠江三角洲和西部地区不良贷款余额增加较多，大宗商品的不良贷款总体平稳；并预计下半年净息差保持基本稳定。

--中港股业绩：农行上半年末不良率微升，将压降重点领域不良贷款

中国第三大银行--中国农业银行上半年末不良贷款率出现微升，该行表示，未来将着力压降重点区域和重点行业的不良贷款；此外，农行称下半年将面临净息差下降压力。

--中港个股：中国人寿拟逐步加大海外投资比例，力保新业务价值稳定增长

按市值计全球最大寿险商--中国人寿周四称，该公司正在着手推进海外投资，未来拟逐步加大海外投资的比例；此外，公司会力保新业务价值稳定增长。

--中国金融：华融资产管理引进高盛等八家战投，明年底前赴港上市

中国最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司周四宣布，引进八家战略投资者及增资逾145亿元人民币的方案已获国务院审批，预计公司在明年底前赴港上市。

--中国证券：QFII额度8月净增17.76亿美元，RQFII额度增210亿元--外管局

中国国家外汇管理局周四公布数据，截至8月26日，已有254家QFII(合格境外机构投资者)合计获批596.74亿美元投资额度，较上月底净增17.76亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII)8月底总额度已达2,786亿元，较上月底增加210亿元。

--离岸人民币：建行及中行台北分行均将发宝岛债，总额40亿元--消息

台湾离岸人民币市场将再添宝岛债新券。据业内消息人士周二透露，中国建设银行台北分行和中国银行台北分行均将发行三种年期宝岛债，总额共40亿元人民币。

--中国金融：阿里巴巴旗下民营银行筹建近尾声，争取9月底前获批--高层

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团筹建民营银行仍按计划推进。阿里旗下小微金融服务集团（筹）副总裁俞胜法表示，整个筹备工作已经“差不多了”，近期会正式向监管部门递交所有申请文件，争取在9月底前获得监管层批复。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国个股：大量敞口美元债务给宝钢带来汇兑损失，超低财务费用难再现

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份上半年净利下滑，汇兑损失意外地成为主因。公司高层周一表示，宝钢有大量美元融资采取敞口策略，上半年人民币汇率贬值给公司带来损失。今后随着人民币兑美元汇率双向波动，以往超低财务费用现象可能不会再现。

--中港股业绩：中石油中期净利符合预期，将推进销售板块改革及页岩气开发

按市值计全球第四大油气企业--中国石油天然气股份有限公司上半年净利增长符合市场预期，主要得益于上游业务成本控制以及价格改革使得炼油和进口天然气业务减亏。

--《焦点》外商直接投资下滑而证券投资激增，中国面临更严峻挑战

中国的外商投资格局正在发生变化，证券投资者增加股票买入，但外商直接投资却降至两年低点，因经济放缓、企业成本上升且外资企业面临反垄断调查和制裁。

--中港个股：万科联手凯雷成立平台公司，收购运营万科九个商业物业

中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司周五公告称，其已与私募股权基金凯雷集团签署意向书，双方将合资成立资产平台公司，用于收购万科所拥有的九个商业物业。

--中国房地产：杭州全面放开住房限购政策，库存压力是主因

中国浙江省杭州市宣布放开主城区140平方米以下住房限购政策，这是该市在7月底部分松绑限购后的进一步举措。至此，杭州已全面放开住房限购政策。

--中国煤炭：发改委会议要求再压缩煤炭产能，研究限制煤炭进口等--报载

中国证券时报周五报导称，国家发改委最新召集华能、大唐等主要大型燃煤发电企业以及神华集团等大型煤炭生产集团相关负责人开会，要求进一步压缩国内煤炭产能，研究限制煤炭进口相关工作，鼓励煤电双方签订中长期协议。

--中国企业：万达欲携手腾讯百度建立8.13亿美元电商合资企业--消息