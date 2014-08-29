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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 14:11 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本经济数据令人失望

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* 美元/日圆涨0.11%，新西兰元/美元下跌0.17%，欧元/美元下滑0.05%，澳元/新西兰元上涨0.17%

* 日股日经指数收低0.19%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.21%，中国沪综指涨0.45%，美国10年期公债收益率报2.3396%

* 日本政府公布的数据显示，7月家庭支出降幅超过预期，工业生产继6月骤降之后也仍表现暗淡，表明疲软的出口以及4月消费税上调对经济造成的拖累可能会比预期的时间更长。

* 欧元区8月通胀率料继续下滑，可能让欧洲央行更加头痛

* 新西兰8月企业信心进一步下滑(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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