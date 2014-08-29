《中国企业债发行日程表》--8月29日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*威海市中城 12 7 9/5簿记建档 上限7.40% AA 9/9-9/11 海通证券
公有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*马鞍山慈湖 12 7 9/5簿记建档 上限7.50% AA 9/9-9/11 西南证券
高新技术产业开发区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*昌邑市经济 10 7 9/5簿记建档 上限8.60% AA- 9/9-9/15 中航证券
开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)
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广元市园区 8 7 8/25簿记建档 8.35% AA- 8/26-9/1 中航证券
建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保)
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郴州市 18 7 8/27簿记建档 6.54% AA 8/28-9/1 财富证券
百福投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有出让土地使用权为本期债券提供抵押担保)
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娄底锑都 12 7 8/26簿记建档 7.18% AA 8/27-9/2 太平洋证券
投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财富证券
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天门市城建投 10 7 8/27簿记建档 8.20% AA- 8/28-9/3 银河证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保) 天风证券
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湖州市中兴建设 11 7 8/27簿记建档 6.48% AA 8/28-9/3 国信证券
开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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河北建投集团 20 11 8/29簿记建档 *5.69% AAA 9/1-9/3 银河证券
(第六年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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九江富和建投 12 6 8/29簿记建档 上限7.50% AA 9/1-9/4 宏源证券
(第3-6年末每年偿还25%本金)
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登封电厂集团 3.5 6 8/29簿记建档 上限7.50% AA- 9/1-9/5 长江证券
(第3年末附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权/中合中小企业融资担保提供担保)
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中国保利 28 5 9/3簿记建档 上限5.80% AAA 9/4-9/5 中信证券
集团公司
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随州市城市建设10 7 9/1簿记建档 *上限7.70% AA 9/1-9/9 长江证券
综合开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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醴陵市国有 3 7 9/4簿记建档 上限9.00% AA 9/5-9/10 一创摩根大通
资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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仁寿县 12 7 9/4簿记建档 上限9.00% AA- 9/5-9/10 银河证券
资产经营 (以自有土地使用权进行抵押担保)
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北京金融街 15 7 9/4簿记建档 -- AA+ 9/5-9/12 国信证券
资本运营中心 (第四年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/
北京金融街投资集团提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)
(整理 吴芳；审校 边竞)