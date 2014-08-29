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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 14:23 BJT

日本股市：乌克兰情势打压日经指数收跌，但国内买盘憧憬抑制跌幅

路透东京8月29日 - 日本股市日经指数周五收跌，因乌克兰冲突再度升温，但国内投资人开始购买大型股的期望限制跌幅。

日经指数 下跌0.2%，报15,424.59点。本周日经指数共跌0.7%，本月共跌1.3%。

东证股价指数 跌0.2%，报1,277.97点，盘中短暂在平盘附近游移，引发国内投资人追踪指数买盘的臆测。

JPX-日经400指数 跌0.3%，报11,594.65点。(完)
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