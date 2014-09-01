台湾经济指标预测--9月1日至11月20日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 9月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/5 0830 消费者物价指 8月 -- +1.75% 数(CPI) 9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,236.61亿美元 * 9月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/9 1600 出口 8月 -- +5.8% * 9月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/22 1600 外销订单 8月 -- +5.7% 9/22 0830 季调失业率 8月 -- 3.97% 9/23 1600 工业生产指数 8月 -- +6.08% 9/25 1610 M2年增率 8月 -- +5.63% *9/25 1700 重贴现率 第三季 -- 1.875% * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第三季 -- 3.74% (统计值 ) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。