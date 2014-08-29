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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 14:24 BJT

韩国股市：收低，乌克兰局势令新兴市场承压

路透首尔8月29日 - 韩国股市周五小幅下跌，终止连续四日上涨，因乌克兰再起战事，打压投资者对风险较高的新兴股市的胃纳。

综合股价指数 收低0.35%，报2,068.54点，8月累计下跌0.37%。(完)
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