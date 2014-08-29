中国股市：沪综指收涨1%，新股申购对资金面冲击减缓大盘止跌反弹

台湾经济指标预测--4月25日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透北京8月29日 - 中国股市沪综指周五收涨1%。分析师指出，周四多只新股集中申购后，对资金面冲击得以减缓令大盘止跌反弹。而在经济放缓压力下，后市稳增长政策预期或部分缓解市场担忧，短期大盘料以震荡走势为主。
沪综指 收报2,217.20点，涨21.382点或0.97%，本周则累计下跌1.05%。上证A股今日成交928亿元人民币，上日为1,091亿元。
”因为前期已经调整了三四天了，今天打新资金面的冲击稍微减缓一点，可能能够有一个反弹。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
第三轮11家新股申购于周四开始，当日六只IPO新股集中进行网上申购。根据发行计划，今日再有两只IPO新股集中进行网上申购。
他指出，上市公司中报显示其二季度业绩增速较好，但三季度经济增速存在回落压力，恐将制约整体大盘反弹空间，后市市场热点仍将围绕改革成长等主题展开。
本周上市公司中报业绩披露接近尾声，据中证报报导，截至周五，沪深两市发布半年报的2,380家上市公司上半年共实现营业收入11.53万亿元，同比增长5.72%；实现净利润10,147.95亿元，同比增长9.4%。上市公司业绩增速也出现环比回升。
上证金融地产行业指数 收涨1.12%，走势强于大盘。
沪深300指数 收报2,338.287 点，涨1.17%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,347.7 点，涨0.7%，成交561,402手。（完）
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。