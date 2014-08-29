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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 14:44 BJT

欧洲利率：欧元隔夜货币市场利率首次呈负值，受低利率和流动性驱使

路透伦敦8月29日 - 周五数据显示，欧元隔夜银行间拆借利率首次定为负值，受创纪录低位的欧元区利率和富余流动性所推动。

欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)定在-0.004%，过去几周一直在零附近波动。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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