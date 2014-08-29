亚洲能源：亚洲买家7月进口伊朗原油同比增29.4%，中国贡献大部分增幅

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 亚洲7月自伊朗进口原油量创七个月低点，中国进口持坚
* 1-7月自伊朗进口原油量为118万桶，增长25.9%
* 若伊朗与西方达成一致，出口料上升--分析师
路透东京8月29日 - 亚洲主要原油进口国7月从伊朗进口原油量较上年同期增长29.4%；自西方制裁在年初放宽以来，伊朗最大客户--中国仍占据进口增幅的主要部分。
根据截至11月24日的临时协议，伊朗原油出口量将维持在略高于100万桶/日，即目前水平。今年初，出口曾最多飙升至超出该水平40%。
尽管美国没有惩罚伊朗的出口增长，但也不准备在与伊朗达成最终协议前放宽出口上限。行业消息人士表示，伊朗原油出口可能在最终协议达成后迅速增长。
政府和油轮跟踪数据显示，伊朗原油的最大买家--中国、印度、日本和韩国上个月总共买入该国102.9万桶/日原油，创七个月低点，较上月的六个月低点下滑0.3%。
2014年1-7月，这四大买家自伊朗进口量平均为118万桶/日，较上年同期增长25.9%。
中国1-7月自伊朗进口量为61.767万桶/日，增长近20万桶/日，在亚洲进口量增长中贡献了大部分。
中国7月自伊朗进口增加40.6%至55.8865万桶/日，为连续第七个月同比上升。
印度7月自伊朗进口跳增近六倍至21.03万桶/日，反映出一年前由于加工伊朗原油缺乏保险所致的进口大幅削减。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。