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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 14:38 BJT

《汇市简讯》交易商看空欧元/美元，观望欧元区CPI数据

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* 关键的欧元区消费者物价数据公布前，欧洲央行官员持温和态度

* 欧元区8月消费者物价调和指数(CPI)初值料较上年同期上涨0.3%

* 相关评论指出，数据需要更形疲软才会让欧洲央行进一步放松政策

* 欧元/美元近持平于昨日1.3150障碍位

* 反弹幅度有限，乌克兰相关风险强化偏空氛围

* 可能下探2013年9月6日低点1.3108及1.3100障碍位(完)

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