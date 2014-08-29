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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 14:44 BJT

澳洲股市：收平，本周和8月整月均收低

路透悉尼8月29日 - 澳洲股市周五变动不大，消费必需品类股以及矿商类股拖低市场，今日临近月末，盘中交投震荡。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收平于5,625.90，周四时曾下跌0.5%。本周澳股收跌0.35%，之前两周均周线收高。

该指数8月收低0.13%，上个月曾创下一年来最高按月百分比升幅。(完)
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