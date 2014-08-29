日本金融：可转债受企业青睐，今年以来发行规模接近同比翻番

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京8月29日 - 日本企业2014年迄今可转债发行较上年同期接近翻番，今年有望表现惊人，因企业乐于利用这样的低成本资金来源，同时日本股市近期涨势停顿，降低了转股的可能性。
根据汤森路透数据，今年1-8月，日企发行了价值约50亿美元的可转换债券，大大高于上年同期的26亿美元，今年上半年的发行规模为八年高点。
东京的银行家透露，多数可转债的发行价格比现在的股价水平高出20-40%。
日本的可转债一般为零票息，意味着公司不必像直接发债那样承担债务利息成本，同时也可避免像直接发行股票那样让股权立即被稀释。
“实际上，发行价格比当前市场价格要高。如果公开招股，那么股权马上就会稀释，但发行可转债后，投资者不一定马上将债券转为股票，因此对股价的冲击也小一些，”大和证券的Shaw Kitahara说。
某些可转换债券，包括Toray Industries 和Yamada Denki 在5月发行的可转债，包含有净股价结算(net-share settlement)条款。如果债券到期时公司股价高于转股价格，公司可以用现金而非股票来偿还本金部分，只将高出转股价的部分变为股票支付给投资者。
此外，包括Toray和Yamada Denki在内的一些企业，每发行1,000亿日圆的可转债，就会用一部分筹集到的资金回购自家股票，这在短期内支撑了公司股价。
“如果股价不涨，公司只要偿还本金就可以，之前也不必付任何利息。就像是借了一笔无息贷款，”他说。
Phalanx Capital Management执行长暨首席投资官Chris McGuire估计，日本市场未偿还的可转债约有400或500亿美元，大致占全球规模的10%。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。