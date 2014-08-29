日本金融：可转债受企业青睐，今年以来发行规模接近同比翻番

路透东京8月29日 - 日本企业2014年迄今可转债发行较上年同期接近翻番，今年有望表现惊人，因企业乐于利用这样的低成本资金来源，同时日本股市近期涨势停顿，降低了转股的可能性。

根据汤森路透数据，今年1-8月，日企发行了价值约50亿美元的可转换债券，大大高于上年同期的26亿美元，今年上半年的发行规模为八年高点。

东京的银行家透露，多数可转债的发行价格比现在的股价水平高出20-40%。

日本的可转债一般为零票息，意味着公司不必像直接发债那样承担债务利息成本，同时也可避免像直接发行股票那样让股权立即被稀释。

“实际上，发行价格比当前市场价格要高。如果公开招股，那么股权马上就会稀释，但发行可转债后，投资者不一定马上将债券转为股票，因此对股价的冲击也小一些，”大和证券的Shaw Kitahara说。

某些可转换债券，包括Toray Industries 和Yamada Denki 在5月发行的可转债，包含有净股价结算(net-share settlement)条款。如果债券到期时公司股价高于转股价格，公司可以用现金而非股票来偿还本金部分，只将高出转股价的部分变为股票支付给投资者。

此外，包括Toray和Yamada Denki在内的一些企业，每发行1,000亿日圆的可转债，就会用一部分筹集到的资金回购自家股票，这在短期内支撑了公司股价。

“如果股价不涨，公司只要偿还本金就可以，之前也不必付任何利息。就像是借了一笔无息贷款，”他说。

Phalanx Capital Management执行长暨首席投资官Chris McGuire估计，日本市场未偿还的可转债约有400或500亿美元，大致占全球规模的10%。(完)