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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 14:59 BJT

法国数据：7月生产者物价指数较前月下跌0.3%，较上年同期下滑0.6%

路透巴黎8月29日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国7月生产者物价指数(PPI)较上月下跌0.3%，较上年下滑0.6%。

数据涵盖了法国工厂向国内市场出货的产品价格，不计入消费税。

欲浏览法国国家统计局更多细节，请点选 link.reuters.com/wan99t (完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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