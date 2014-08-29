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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 15:08 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑有企业买盘，但消息面及数据面皆偏空

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* 欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)跌入负值，法国7月生产者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%，前月为持平

* 欧元/英镑在0.7940下方有停损单，企业买盘约在0.7936(英镑/欧元1.2600)进场

* 尽管有月底相关资金流动的支撑，欧元/英镑仍走跌

* 欧元/英镑7月触及低点0.7874之后历经一个月的修正，投机客目前未过度做空

* 英国8月房价涨幅超乎预期 、消费者信心上升

* 英国央于0830公布企业投资数据，预料第二季较上季成长2%，较上年同期成长10.8%(完)

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