台湾债市：五年券殖利率中止连四跌，观望新10年券登场效应

* 观望新10年券如何登场，留意国际债效应 * 担忧新10年券取代103/10主流地位 * 下周103/10区间暂看在1.13-1.16% 路透台北8月29日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五收高，中止连四跌。交易员表示，主要 因下周10年新券103/13 即将展开发行前交易，市场观望利率如何开出，且担忧103/10流动性变差 而卖出筹码。 交易商认为，近期国际板美元债券发行热络，超出了市场原本的预期。担心寿险业大量投资美元债券会影 响对长天期公债的胃纳，进而影响10年券的殖利率走势。 “本来就预期台债殖利率逐步向上垫高，现在又多了工具(国际债)可选择，会更保守。”一寿险业交易员 说。 一证券商交易主管表示，台债受政策开放寿险业投资在台湾发行的外币债券，不计入海外投资上限影响， 已逐渐导致台币计价的公债与公司债供需结构改变。 “这种券愈发愈多，不止影响长天期，也会影响到中短天期。”他说。 另一外商银行交易员则称，先前美国10年公债 殖利率在2.6%时，台湾10年公债 殖利率为1.6%。但昨日美债殖利率下滑至2.35%附近，台债还是在1.6%。其中是否隐含国际债的影响，可能要 等到103/13登场后才能验证。 此外，103/13的登场，会不会让103/10主流地位不保，也是下周盘面的变数。 “看新10年券上场是否取代103/10，现在市场胃纳不足以有两期热券交易。”一银行交易员说。 另一票券商交易员则指出，今年以来，一旦新主流券开始交易，旧券的流动性只剩下一成。截至目前为止 ，持有103/10的主力尚未出现明显变化，或许并不担心103/10的主流地位不保。 他们预期，下周103/10殖利率区间料在1.13%-1.16%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +0.40 1.1360 1.1335-1.1400 80.0 本周/下周金融市场重要经济数据和事件： 8/29(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联邦储 备银行个人消费支出(PCE)物价指数。 9/1(一)：中国8月官方制造业PMI、汇丰制造业PMI终值、韩国8月HSBC/Markit制造业PMI、贸易收支、日 本8月制造业PMI、德国第二季GDP、法国、德国、欧元区制造业PMI、英国7月消费者信贷、8月制造业PMI、201 4年布莱德战略论坛(至9月2日)。 9/2(二)：日本7月加班工资、欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8月制造业指数、7月 建筑支出。 9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服务业PMI 8月终值 、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单、耐久财(耐用品)订单7月修正值、 韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议(至9月4日)、英国央行货币政策委员会会议(至9月4日) 、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美联储公布经济褐皮书。 9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二季非农生産率、加 拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业PMI、日本央行政策决定、英国央行 利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话。 9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生産、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业数据、加拿大8月 就业数据、第二季劳动生産率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央行执委普雷特发表讲话、波士顿联储 总裁罗森格伦发表讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 没有成交 5 103/10 1.1360 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)