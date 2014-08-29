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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 15:23 BJT

亚洲橡胶：东京期胶因中国数据不佳而下滑，原油价格坚挺带来支撑

路透综合13家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经 理人指数(PMI)料自7月的27个月高位回落至51.2，经济复苏基础仍不牢固，未来政策支持举措仍不可或缺。

布兰特原油周五持于每桶102美元上方，但恐连续第二个月录得跌幅，因供应充足，以及欧洲与中国需求疲弱的因素，盖过了对地缘政治的忧虑。

上海期交所1月期胶 价格下跌185元人民币，收报每吨14,490元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)9月橡胶合约 最新报每公斤162.9美分，下跌1.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/陈宗琦；审校 田建华/蔡美珍)
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