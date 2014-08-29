中国票据市场：转贴利率本周先涨后跌，利差过窄难以激发交投兴趣

路透上海8月29日 - 中国票据市场本周转贴利率先升后跌。周初因机构担忧月末资金面将受到新股申购资金冻结的扰动，谨慎心态占主导；但后半段资金面表现优于预期，资金价格亦变动不多，转帖利率转而回落。

交易员并指出，部分股份制商业银行仍以短期资金错配长期票据，导致转帖利率难以自低位回升，对大部分机构而言，利差过窄的现象仍在持续，交易空间有限。

“本周前几天还是比较担忧新股发行，心理上的影响比较明显，”上海一商业银行交易员称。

他并指出，从短期资金价格来看，隔夜Shibor 不到3%，七天 报在3.70%附近，但实际由于理财产品发行等原因，部分中小机构短期资金成本已高达4%甚至4.5%以上，和票据相比，利差过小，难以激发交投兴趣。

“真的是赚点买白菜的钱，不好做啊。”他称。

上海另一大型国有商业银行交易员指出，市场不规范现象仍存在，部分股份制商业银行资产错配较明显，多以两周左右的回购资金错配票据资产，大量收票，导致票据转帖利率低位徘徊，“如果哪天大行不出资金了，'钱荒'现象说不定还会再出现。”

银行间资金市场周五主要回购利率 稍降。主要政策性银行及大型商业银行均有融出资金，供给尚可，因今日为月末最后一个交易日，对质押信用债的机构，融入资金仍略显不易。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7348/4.6597 4.9413/4.8502 5.2470/5.1470

上周五 4.7236/4.6466 4.9268/4.8397 5.2495/5.1590

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变动 1.12bp/1.31bp 1.45bp/1.05bp -0.25bp/-1.2bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6263%，上周五报在4.7229%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。