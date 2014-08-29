更新版 1-港股业绩：中信股份中期核心净利按年持平，未来冀金融与实业并举

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路透香港8月29日 - 中国中信股份有限公司 周五公布重组前最后一份中期业绩，期内净利按年大跌55%，但若撇除去年同期的一次性收益，其上半年核心净利同比则大致持平。管理层表示，希望未来集团的金融与实业板块利润贡献能平分秋色。

前称＂中信泰富＂的中信股份于本月稍早完成收购母公司中信集团大部份资产的交易，但上半年的业绩仍是基于合并前的账目。至6月底止半年，公司净利为20.05亿港元，去年同期为44.63亿港元，因去年业绩包括出售中信国际电讯 权益予中信集团而录得的一次性收益。若撇除这因素，去年同期溢利为20.46亿港元。

董事长常振明在业绩发布会上表示，因2014年全年财务信息将于明年3月公布，故两家公司（中信及中信泰富）整合时间不可能太长，将争取今年内将整合内容基本完成，目前集团有五个整合团队在两家公司的管理等对接中，进展比较顺利。

他并表示，＂新中信＂为股东带來新的增长机遇和很难通过其他途径获得的非上市资产。除了提高现有业务的效率和盈利能力外，公司也将通过资产兼并和剥离创造更大的价值。

＂关于我们互补或重叠的业务，将来尽量能够整合、继续分拆上市的事情，如果市场有这个条件和市场允许，我们当然会考虑。＂他说。

**冀分拆中信建设在港上市**

常振明提到，希望未来分拆中信建设在香港上市，另海水淡化业务也希望能在香港发展。

据公司网站，中信建设主要提供基础设施承包、房屋建筑和工业建设服务、市政规划、工程设计以及相关谘询服务。已完工及在建的项目遍布全球14个国家，包括澳大利亚、巴西、缅甸、中国、印尼、哈萨克斯坦、南非等。

中信泰富原来业务专注于特钢、铁矿及内地房地产，公司于4月提出收购中国中信有限公司的全部股权，并以最终转让对价2,269.96亿元人民币收购，开创央企借壳香港子公司实现整体上市先河。这并使得公司的股本规模一下子扩大四倍，业务范围也扩大至金融、资源能源、制造业、房地产及基础设施、工程承包等。

常振明表示，集团在国内有不少很好的房地产目，而中信建设则活跃于国际市场，集团将会综合评判，定出房地产未来的战略。

此外，他表示，作为综合企业，希望金融与实业并存发展。目前实业占集团收入七成，金融占三成，但后者占利润则达八成，故此将来希望两方更加平衡，利润能各占一半，但要达到这目标仍要看市场变化。

中信股份董事会建议派发中期息每股0.015港元，去年同期派0.1港元。常振明称，因上半年的股息只能从中信泰富的盈利中派出，而非出自扩大后的中信股份，故决定每股派0.015港元。明年初公布的2014年全年业绩将会包括收购业务带來的盈利，届时董事会将全盘考虑末期派息金额。

上半年，中信在西澳的磁铁矿目为集团带来逾10亿港元的亏损，总裁张极井表示，铁矿石价从今年年初高位回落，但公司的投资是长期的，不着重短期价格波动，并相信新兴国家城镇化、现有矿山生产成本提高，都会对铁矿石价格带来一定支撑作用，所以对项目中长期仍有信心。

目前，第一条生产线已开始生产精矿粉，但其产能还未达至理想水平。第二条生产线已投入试生产。至于第三至六条生产线的建设则在稳步进行中。

公布业绩后，中信股份午盘股价升幅扩大，收盘升2.45%，报15.08港元。(完)

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