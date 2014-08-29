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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 15:26 BJT

表格：外资周五在韩国股市买超1,413亿韩元，连续买超四日

路透首尔8月29日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,413亿韩元，连续第四天买超，期间累计买超4,315亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月29日 141.3 -146.6 19.5

8月28日 127.5 -31.8 -79.2

8月27日 51.4 43.9 -74.9

8月26日 101.3 38.7 -128.3

8月25日 -27.1 94.6 -62.9

8月22日 104.7 -48.3 -33.9

8月21日 1.5 -372.2 381.7

8月20日 234.4 -238.4 94.7

8月19日 184.7 -13.2 -149.9

8月18日 -3.1 -163.6 182.7

8月14日　　　　193.3 -140.2 -22.6

8月13日 　　 413.4 -147.2 -267.4

8月12日　　　　 97.2 -62.7 -28.3

8月11日 -13.8 -33.9 46.7

8月 8日　　　 -207.2 -43.1 273.4

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本月以来 1,810.8 -1,697.1 530.9

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今年以来 8,244.3 -5,931.0 -935.0

---------------------------------------------- (完)
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