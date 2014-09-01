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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 10:00 BJT

台湾数据：8月PMI为56.1创40个月高位，新订单明显成长

路透台北9月1日 - 以下为汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2014年8月 2014年7月

56.1 55.8

**8月PMI值为56.1，较上月的55.8继续回升，并创下40个月来新高，前高为2011年4月的58.2。

**8月台湾厂商接获的新订单成长明显，新订单的成长也创下三年半以来的高位。

附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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