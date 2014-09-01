台湾数据：8月PMI为56.1创40个月高位，新订单明显成长

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透台北9月1日 - 以下为汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据：
2014年8月 2014年7月
56.1 55.8
**8月PMI值为56.1，较上月的55.8继续回升，并创下40个月来新高，前高为2011年4月的58.2。
**8月台湾厂商接获的新订单成长明显，新订单的成长也创下三年半以来的高位。
附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)