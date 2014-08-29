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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 15:53 BJT

英国政治：苏格兰支持独立团体在电视辩论上取得上风--民意调查

路透伦敦8月29日 - 苏格兰将在不到三周后举行独立公投，周五公布的一项民意调查显示，在举行最后一场电视辩论之后，支持苏格兰独立的支持度上升4%，令反对独立阵营的领先程度下降了一半。

在8月5日的辩论中，各界认为苏格兰亲独立的民族党(Scottish National Party)领袖Alex Salmond的表现，要比反独立团体“在一起会更好”(Better Together)领导人达林(Alistair Darling)来得好。

苏格兰每日邮报周五公布调查结果显示，独立阵营的支持率上升到47%，8月9日前次调查结果为43%；周五公布的调查为最近一次电视辩论后的首份调查结果，而8月9日调查则为首场电视辩论会后的调查结果。

调查同时显示，反对独立的支持度则由57%降至53%，显示反对独立阵营的支持率领先程度从14个百分点下降至6%百分点。一些其他的调查估计平均领先程度还要更高。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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