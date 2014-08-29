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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 15:46 BJT

金属期市：伦敦期铜恐创下3月迄今最高单月跌幅，乌克兰局势是主因

“我们预估中国精炼铜产量加速，因此预期价格下行，”他表示，预测第三季铜均价在每吨6,950美元。

0707 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.4%，至6,960美元，前一交易日下跌逾1%。

铜价8月恐将录得下跌2.2%，将是四个月以来首次月线下跌，亦为3月以来最大单月跌幅。

上海期交所主力10月期铜合约 下跌0.9%，至每吨49,790元人民币(8,102美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/陈宗琦；审校 王洋/蔡美珍)
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