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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 15:46 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走势可能转向

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* 英镑所有交叉盘交投活络，利率走向差异可能也是支撑英镑/美元的因素

* 过去两周英国两年期收益率上扬速度超过美国11个基点

* 本周英国公布连串优良数据

* 英国经济的突出表现将支撑汇价

* 那些针对美元上涨进行整体对冲(避险)的操作者，可能会采行做多英镑/美元策略

* 在升破200小时均线1.6590之后，技术面偏空程度下滑，200/21日均值1.6692/99很关键 (完)

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