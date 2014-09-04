服务快讯!!台湾离岸人民币银行同业拆款利率(CNT TAIBOR)****

亲爱的客户，您好。
配合台湾地区人民币离岸市场之进一步发展，汤森路透获财团法人台北外汇市场发展基金会(TFEMDF)委任，自2014年9月1日起，将提供台湾离岸人民币银行同业拆款利率基准(CNT TAIBOR benchmark)。
汤森路透页面 以及代码 将于每交易日上午11点15分公布当天各期别的指标利率。此外，汤森路透新一代桌面金融服务信息产品Eikon亦将同步开始收纳CNT TAIBOR之历史资料，您可以利用Eikon撷取相关历史资料及图形 。
这个利率基准为市场提供一个正式的参考基准，作为人民币贷款、利率合约及衍生性产品定价的一个有利的参考。该利率基准计算是基于15家银行提供当日的利率，9月1日（星期一）起于每个台湾交易日上午11时15分发布。各银行提供的利率报价，将同时揭示于页面 和 。
撷取台湾货币市场相关资料，您可在汤森路透新一代桌面金融服务信息产品Eikon中，直接键入下列页码或代码后即可：
页码／代码 主要内容
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CNT TAIBOR benchmark索引页
CNT TAIBOR benchmark代码
CNT TAIBOR benchmark页面
-03 CNT TAIBOR benchmark各银行利率报价汇整页面
台币市场相关资讯索引
台湾市场假期资讯
货币市场索引页面
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