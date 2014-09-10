服务快讯!!台湾离岸人民币银行同业拆款利率(CNT TAIBOR)****

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
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汤森路透页面 以及代码 将于每交易日上午11点15分公布当天各期别的指标利率。此外，汤森路透新一代桌面金融服务信息产品Eikon亦将同步开始收纳CNT TAIBOR之历史资料，您可以利用Eikon撷取相关历史资料及图形 。
这个利率基准为市场提供一个正式的参考基准，作为人民币贷款、利率合约及衍生性产品定价的一个有利的参考。该利率基准计算是基于15家银行提供当日的利率，9月1日（星期一）起于每个台湾交易日上午11时15分发布。各银行提供的利率报价，将同时揭示于页面 和 。
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路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较